КС Армении назвал антиконституционным основание ареста экс-президента Кочаряна

Конституционный суд (КС) Армении признал антиконституционной 35-ю статью Уголовного кодекса, которая регламентирует обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование. Иск в КС подавала защита господина Кочаряна, оспаривавшая конституционность положений, на основании которых он был арестован.

«КС страны после обсуждения постановил, что 35-я статья Уголовного кодекса является антиконституционной. Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит»,— сказал глава КС Грайр Товмасян (цитата по ТАСС). При этом суд признал конституционной ч. 2 ст. 135 УПК, которая предусматривает основание для применения меры пресечения, признана соответствующей Конституции.

Ст.35 УК Армении, на основании которой был арестован Роберт Кочарян, не предусматривает процедуру ареста в том случае, если обвиняемый пользуется конституционной неприкосновенностью.

Напомним, Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя страны в 2008 году. Бывший президент неоднократно заявлял, что считает уголовное преследование политически мотивированным.

Суд общей юрисдикции Еревана 18 мая освободил Роберта Кочаряна из-под стражи благодаря поручительству действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. 25 июня был вновь взят под стражу.

Подробности — в публикации “Ъ” «В Армении участились аресты Роберта Кочаряна».