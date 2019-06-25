Апелляционный суд Армении арестовал бывшего президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение суда общей юрисдикции Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Политик вновь арестован.

«Апелляционный суд решил отменить решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и применить в его отношении арест»,— цитирует «РИА Новости» судью Армена Даниеляна.

Напомним, Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя страны в 2008 году. Бывший президент неоднократно заявлял, что считает уголовное преследование политически мотивированным.

Суд общей юрисдикции Еревана 18 мая освободил Роберта Кочаряна из-под стражи благодаря поручительству действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Они внесли за политика залог в размере 1 млн драмов ($2 тыс.). Сумма будет возвращена.

Подробнее о том, как развивалось уголовное дело в отношении экс-президента, читайте в публикации “Ъ” «Роберт Кочарян снова на свободе».