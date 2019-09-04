Верховный суд Дагестана подтвердил приговор бывшему врио мэра Махачкалы

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана оставила в силе приговор, вынесенный Советским районным судом Махачкалы в отношении бывшего врио мэра города Абусупьяна Гасанова. Он был обвинен в превышении полномочий и оштрафован. Прокуратура просила апелляционную инстанцию приговорить бывшего чиновника к реальному сроку.

Как сообщал “Ъ”, в начале июля Советский районный суд Махачкалы приговорил господина Гасанова к штрафу в 200 тыс. руб. Поскольку чиновник признал свою вину и возместил ущерб, оцененный в 34 млн руб., суд рассмотрел его дело в особом порядке, без исследования доказательств.

Следствие установило, что в марте прошлого года господин Гасанов, исполняя обязанности главы дагестанской столицы, дал незаконное указание начальнику управления ЖКХ Махачкалы обеспечить победу научно-производственного объединения «Дормост» в электронном аукционе. Целью аукциона было заключить контракт на выполнение работ по ремонту автодорог и улиц по программе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ленинском районе Махачкалы.

В результате контракт с «Дормостом» был заключен на сумму 177 млн руб., которая более чем на 34 млн руб. превысила цену, предложенную другим участником аукциона.

Абусупьян Гасанов был задержан в ноябре прошлого года и помещен под домашний арест, поскольку сразу полностью признал вину, раскаялся в содеянном и обещал возместить нанесенный государству ущерб.

За время расследования уголовного дела ущерб был полностью возмещен. Однако прокуратура не согласилась с решением, принятым районным судом, и старший помощник прокурора Советского района Махачкалы обжаловал его с просьбой отменить приговор и назначить осужденному наказание в виде реального лишения свободы. Верховный суд республики решил, что наказание бывшему градоначальнику назначено «в соответствии с требованием закона и с учетом установленных обстоятельств дела». Апелляционное представление государственного обвинителя было отклонено, приговор, вынесенный судом первой инстанции, оставлен без изменений.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «В моих действиях были только благие намерения».

Юлия Рыбина, Махачкала