Прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело в отношении бывшего врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Чиновнику инкриминируется превышение должностных полномочий. Он полностью признал вину, возместил нанесенный городу ущерб и был отпущен до суда под домашний арест.

Следствие установило, что в марте прошлого года господин Гасанов, исполняя обязанности главы дагестанской столицы, дал незаконное указание начальнику управления ЖКХ Махачкалы» обеспечить победу научно-производственного объединения «Дормост» в электронном аукционе. Целью аукциона было заключить контракт на выполнение работ по ремонту автодорог и улиц по программе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ленинском районе Махачкалы. В результате контракт с «Дормостом» был заключен на сумму 177 млн руб., которая более чем на 34 млн руб. превысила цену, предложенную другим участником аукциона.

Абусупьян Гасанов был задержан 7 ноября прошлого года. Ограничиться домашним арестом при избрании меры пресечения для задержанного чиновника просил следственный отдел управления ФСБ по Дагестану. Как сообщил следователь на заседании суда, господин Гасанов полностью признал вину, раскаивается в содеянном и обещал возместить нанесенный государству ущерб. Дополнительными аргументами для такой меры пресечения стали преклонный возраст чиновника (ему исполнилось 64 года) и наличие у него малолетних детей. Ходатайство следствия было поддержано государственным обвинителем и адвокатами Абусупьяна Гасанова.

«В моих действиях были только благие намерения»,— объяснил свои действия тогда чиновник.

«Мы в прошлом году работали с этой компанией по программе "Безопасные и качественные дороги". Поэтому и в этом году я отдал предпочтение этой фирме. У них большая база техники. Что это приведет к таким последствиям, не знал. Виноват. Признаю вину»,— сказал господин Гасанов.

За время расследования уголовного дела ущерб был полностью возмещен, сообщило надзорное ведомство. Кроме того, в целях обеспечения приговора наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 16,3 млн руб. Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Советском районном суде Махачкалы.

Юлия Рыбина, Махачкала