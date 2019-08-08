Петиция о прекращении продажи оружия в магазинах Walmart собрала 45 тыс. подписей

Петицию о прекращении продажи оружия ритейлером Walmart, которую в понедельник создал 23-летний товаровед одного из магазинов сети в Калифорнии, набрала уже около 45 тыс. подписей и приближается к установленной цели в 50 тыс., сообщает Reuters. Поводом для ее составления стали два массовых расстрела людей, происшедших в США на выходных.

Один из инцидентов произошел в супермаркете Walmart в Эль-Пасо — в результате стрельбы здесь погибли 22 человека. Помимо подписания самой петиции менеджер попросил своих коллег отпроситься с работы раньше в минувший вторник, а также раньше закончить рабочий день в среду.

«В свете последних трагических событий, которые стали отражением эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия, расползающейся по США, и в ответ на бездействие корпорации (Walmart.— “Ъ”) мы, как сотрудники, организуем несколько дней акций в знак протеста против наживы Walmart на продаже огнестрельного оружия и боеприпасов»,— говорится в петиции.

Напомним, что Walmart уже накладывал ограничения на продажу оружия в 2015 и 2018 годах. Теперь подписанты петиции требуют прекратить продажи полностью.

Кирилл Сарханянц