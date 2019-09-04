Интерпол перестал разыскивать подозреваемого в нападении на часть Росгвардии

Интерпол исключил из своей базы розыска Али Бакаева, подозреваемого в организации в марте 2017 года нападения на расквартированный в Чечне артиллерийский полк Росгвардии, сообщил РБК со ссылкой на письмо секретариата Интерпола. В результате той атаки погибли шесть военнослужащих, шестеро нападавших были убиты.

Подлинность письма РБК подтвердил источник, знакомый с ходом расследования дела Али Бакаева. Секретариат сообщил, что Бакаев Али «не является предметом уведомлений или циркуляров Интерпола».

Напомним, нападение на расквартированный в чеченской станице Наурская артполк Росгвардии было совершено в конце марта 2017 года. По версии следствия, восемь боевиков, вооруженных ножами и железными прутьями, убив часовых, проникли на территорию части и вступили в бой с гвардейцами. В ходе перестрелки погибли шесть военнослужащих и столько же нападавших. При этом двум боевикам, как считает следствие, удалось скрыться.

Организатором нападения на воинскую часть, как считает следствие, был связанный с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) местный житель Али Бакаев. Следствие полагало, что он скрылся за границу, проникнув в Сирию через Египет, чтобы примкнуть к отрядам террористов. Бакаева задержали украинские пограничники в начале февраля в международном аэропорту Борисполь, когда он с женой и детьми пытался вылететь в одну из стран Западной Европы.

Подробнее об аресте — в материале “Ъ” «Подозреваемого в нападении на часть Росгвардии нашли на Украине».