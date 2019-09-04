Орешкин считает необходимым построить платную трассу Москва—Екатеринбург к 2030 году

Платную трассу Москва—Екатеринбург необходимо построить к 2030 году или даже раньше, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он отметил, что первым этапом создания трассы должно стать строительство участка от Москвы до Владимира.

«Я считаю, необходимо строить трассу платную Москва—Екатеринбург, мы должны такую трассу высокого качества, высокоскоростную иметь самое позднее к 2030 году, а лучше бы и раньше»,— сказал он в интервью «Бизнес FM» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он добавил, что связывание центральных регионов России с Уралом важно с точкой зрения экономического развития.

По словам господина Орешкина, строительство такой трассы не отменяет проекта строительства автомобильной дороги «Меридиан» (Шанхай—Гамбург), поскольку она нацелена на транзитный поток.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания писали, что премьер Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали «Меридиан» ЗАО «Русская холдинговая компания». Маршрут из Европы в Китай через Казахстан включен в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.

О строительстве «Меридиана» — в материале “Ъ” «Непостроенная дорога уже вызвала вопросы».