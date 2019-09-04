ВТБ станет владельцем около 17% акций «Ростелекома»

Банк ВТБ станет владельцем около 17% «Ростелекома» после завершения сделки по продаже пакета акций Tele2. «Было решено, что часть сделки делается наличными деньгами, а часть — привлекаются деньги за счет допэмиссии. Допэмиссия частично будет выкуплена банком ВТБ»,— сообщил глава госбанка Андрей Костин на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

Сейчас «Ростелекому» принадлежат 45% Tele2, остальное предстоит выкупить у компании, 50% которой принадлежат ВТБ, 40% — структуре Алексея Мордашова, а 10% — банку «Россия». Предполагается, что ВТБ сначала выкупит доли миноритариев, а затем обменяет 55% Tele2 на казначейские акции и допэмиссию «Ростелекома».

Как ранее сообщал источник “Ъ”, близкий к «Ростелекому», риск потери госконтроля над оператором в этой сделке может быть устранен путем акционерного соглашения между ВТБ и Росимуществом о голосовании принадлежащим банку пакетом акций «Ростелекома» по правительственной директиве.

Подробнее о консолидации Tele2 читайте в публикации “Ъ” «"Ростелеком" добавит акций».