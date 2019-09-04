Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли и его сопровождающие лица получили российские визы, сообщили «Интерфаксу» в посольстве России в Вашингтоне. Ранее об отказе в получении российской визы сообщили два других сенатора.

«Подтверждаем. В соответствии с существующей процедурой посольство России в Вашингтоне оформило визы сенатору М.Ли и сопровождающим его лицам»,— сказали в российском посольстве. Виза была выдана во вторник, 3 сентября.

Ранее об отказе в российской визе сообщил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. В офисе сенатора не уточнили, когда он собирался посетить Россию.

Затем о проблеме с визой рассказал представитель Демократической партии сенатор Крис Мерфи. Он собирался приехать в Россию в составе делегации Конгресса на переговоры с официальными лицами. В составе делегации от Конгресса должен был быть и господин Джонсон.