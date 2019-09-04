Путин и Моди приняли совместное заявление по итогам встречи на ВЭФ

Россия и Индия согласовали «солидный» пакет двусторонних документов, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. В частности, они приняли совместное заявление «Через доверие и партнерство — к новым вершинам сотрудничества».

В документе говорится, что страны планируют довести объем товарооборота до $30 млрд к 2025 году. Господин Моди пригласил президента России в следующем году посетить Индию для участия в XXI ежегодном российско-индийском саммите. Сам премьер Индии подтвердил, что посетит празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве в 2020 году.

Нарендра Моди рассказал, что Россия и Индия согласились развивать сотрудничество между странами в нескольких сферах: оборона, ядерная энергетика, бизнес и космос.

До начала переговоров они посетили верфь судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень. Президент России также наградил Нарендру Моди высшей госнаградой — орденом Святого Андрея Первозванного.

Подробнее о визите индийского премьера на ВЭФ — в материале “Ъ” «Мы в такие шагали Дели».