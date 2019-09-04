Скворцова сообщила об увеличении продолжительности жизни россиян

В России продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года за семь месяцев текущего года, у мужчин — до 68,5 года, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме. Она заявила «РИА Новости», что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все мировые показатели. При этом она не уточнила, на сколько именно она выросла.

Как ранее сообщал Минздрав, в 2018 году продолжительность жизни в России достигла исторического максимума и выросла до 72,9 года. У мужчин показатель в прошлом году увеличился на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года, но до каких значений не уточнялось.

Согласно нацпроекту «Здравоохранение», средняя ожидаемая продолжительность жизни к 2024 году должна вырасти до 78 лет. В 2030 году этот показатель должен подняться до 80 лет.

Подробнее о неравенстве в продолжительности жизни мужчин и женщин читайте в публикации “Ъ” «Смерть разделят по полам».