НОВАТЭК и «Совкомфлот» создали СП для обеспечения круглогодичных поставок с СПГ-проектов

НОВАТЭК и «Совкомфлот» подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) «Современный арктический морской транспорт». Соглашение было подписано на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ), открывшемся сегодня во Владивостоке. Цель создания СП — обеспечение круглогодичных поставок сжиженного природного газа с «Арктик СПГ-2» и других будущих СПГ-проектов НОВАТЭКа.

«Эта компания даст нам возможность более экономически целесообразно эксплуатировать флот. Более четверти себестоимости СПГ занимают транспортные затраты»,— прокомментировала подписание соглашения глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон (цитата по ТАСС).

Согласно выработанному проекту, СП станет судовладельцем, оператором флота, а также займется привлечением финансирования. Кроме того, СП закажет 17 танкеров ледового класса Arc7 на судоверфи «Звезда» и будет контролировать этапы их строительства. Суда будут ходить под российским флагом, их спуск запланирован на 2023–2026 годы.

О планах создания СП НОВАТЭКа и «Совкомфлота» стало известно еще год назад. В июле 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме НОВАТЭК, «Совкомфлот», COSCO и Фонд Шелкового пути заключили соглашение о создании СП по развитию флота ледокольных танкеров арктического класса ООО «Морской арктический транспорт».

О том, как НОВАТЭК рассчитывает запустить круглогодичную навигацию без сверхмощного ледокола, читайте в материале “Ъ”.

О строительстве пилотного газовоза Arc7 читайте в материале “Ъ” «“Звезда” выходит на лед».