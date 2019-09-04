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Самые дорогие сделки летнего окна

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12
ИгрокОткудаКудаСтоимость (€ млн)
Жуан Фелиш (Португалия)«Бенфика»«Атлетико»126
Антуан Гризманн (Франция)«Атлетико»«Барселона»120
Эден Азар (Бельгия)«Челси»«Реал»100
Гарри Магуайр (Англия)«Лестер»«Манчестер Юнайтед»87
Маттейс де Лигт (Нидерланды)«Аякс»«Ювентус»85,5
Николя Пепе (Кот Д’Ивуар)«Лилль»«Арсенал»80
Лукас Эрнандес (Франция)«Атлетико»«Бавария»80
Фрэнки де Йонг (Нидерланды)«Аякс»«Барселона»75
Родри (Испания)«Атлетико» (Мадрид)«Манчестер Сити»70
Жуан Канселу (Португалия)«Ювентус»«Манчестер Сити»65
Ромелу Лукаку (Бельгия)«Манчестер Юнайтед»«Интер»65
Танги Ндомбеле (Франция)«Лион»«Тоттенхем»60
Лука Йович (Хорватия)«Айнтрахт»«Реал»60

Источник: Transfermarkt.

Самые дорогие сделки летнего окна в российском футболе


ИгрокОткудаКудаСтоимость (€ млн)
Малком (Бразилия)«Барселона»«Зенит»40
Максимилиан Филипп (Германия)«Боруссия» (Дортмунд)«Динамо»20
Гус Тил (Нидерланды)АЗ«Спартак»18
Никола Влашич (Хорватия)«Эвертон»ЦСКА15,7
Реми Кабелла (Франция)«Сент-Этьен»«Краснодар»12
Алекс Крал (Чехия)«Славия»«Спартак»12
Гжегож Крыховяк (Польша)ПСЖ«Локомотив»12
Дуглас Сантос (Бразилия)«Гамбург»«Зенит»12

Источник: Transfermarkt.

Самые заметные сделки по аренде игроков летнего окна


ИгрокОткудаКуда
Филиппе Коутинью (Бразилия)«Барселона»«Бавария»
Мауро Икарди (Аргентина)«Интер»ПСЖ
Джовани Ло Чельсо (Аргентина)«Бетис»«Тоттенхем»
Анте Ребич (Хорватия)«Айнтрахт»«Милан»
Николо Барелла (Италия)«Кальяри»«Интер»
Алексис Санчес (Чили)«Манчестер Юнайтед»«Интер»
Тьемуэ Бакайоко (Франция)«Челси»«Монако»
Дани Себальос (Испания)«Реал»«Арсенал»
Иван Перишич (Хорватия)«Интер»«Бавария»
Генрих Мхитарян (Армения)«Арсенал»«Рома»

Источник: Transfermarkt.

Самые заметные сделки по аренде игроков летнего окна в российском футболе


ИгрокОткудаКуда
Андре Шюррле (Германия)«Боруссия» (Дортмунд)«Спартак»
Йордан Осорио (Венесуэла)«Порту»«Зенит»
Жуан Мариу (Португалия)«Интер»«Локомотив»

Источник: Transfermarkt.

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