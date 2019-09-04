|
|Игрок
|Откуда
|Куда
|Стоимость (€ млн)
|Жуан Фелиш (Португалия)
|«Бенфика»
|«Атлетико»
|126
|Антуан Гризманн (Франция)
|«Атлетико»
|«Барселона»
|120
|Эден Азар (Бельгия)
|«Челси»
|«Реал»
|100
|Гарри Магуайр (Англия)
|«Лестер»
|«Манчестер Юнайтед»
|87
|Маттейс де Лигт (Нидерланды)
|«Аякс»
|«Ювентус»
|85,5
|Николя Пепе (Кот Д’Ивуар)
|«Лилль»
|«Арсенал»
|80
|Лукас Эрнандес (Франция)
|«Атлетико»
|«Бавария»
|80
|Фрэнки де Йонг (Нидерланды)
|«Аякс»
|«Барселона»
|75
|Родри (Испания)
|«Атлетико» (Мадрид)
|«Манчестер Сити»
|70
|Жуан Канселу (Португалия)
|«Ювентус»
|«Манчестер Сити»
|65
|Ромелу Лукаку (Бельгия)
|«Манчестер Юнайтед»
|«Интер»
|65
|Танги Ндомбеле (Франция)
|«Лион»
|«Тоттенхем»
|60
|Лука Йович (Хорватия)
|«Айнтрахт»
|«Реал»
|60
Источник: Transfermarkt.
Самые дорогие сделки летнего окна в российском футболе
|
|Игрок
|Откуда
|Куда
|Стоимость (€ млн)
|Малком (Бразилия)
|«Барселона»
|«Зенит»
|40
|Максимилиан Филипп (Германия)
|«Боруссия» (Дортмунд)
|«Динамо»
|20
|Гус Тил (Нидерланды)
|АЗ
|«Спартак»
|18
|Никола Влашич (Хорватия)
|«Эвертон»
|ЦСКА
|15,7
|Реми Кабелла (Франция)
|«Сент-Этьен»
|«Краснодар»
|12
|Алекс Крал (Чехия)
|«Славия»
|«Спартак»
|12
|Гжегож Крыховяк (Польша)
|ПСЖ
|«Локомотив»
|12
|Дуглас Сантос (Бразилия)
|«Гамбург»
|«Зенит»
|12
Источник: Transfermarkt.
Самые заметные сделки по аренде игроков летнего окна
|
|Игрок
|Откуда
|Куда
|Филиппе Коутинью (Бразилия)
|«Барселона»
|«Бавария»
|Мауро Икарди (Аргентина)
|«Интер»
|ПСЖ
|Джовани Ло Чельсо (Аргентина)
|«Бетис»
|«Тоттенхем»
|Анте Ребич (Хорватия)
|«Айнтрахт»
|«Милан»
|Николо Барелла (Италия)
|«Кальяри»
|«Интер»
|Алексис Санчес (Чили)
|«Манчестер Юнайтед»
|«Интер»
|Тьемуэ Бакайоко (Франция)
|«Челси»
|«Монако»
|Дани Себальос (Испания)
|«Реал»
|«Арсенал»
|Иван Перишич (Хорватия)
|«Интер»
|«Бавария»
|Генрих Мхитарян (Армения)
|«Арсенал»
|«Рома»
Источник: Transfermarkt.
Самые заметные сделки по аренде игроков летнего окна в российском футболе
|
|Игрок
|Откуда
|Куда
|Андре Шюррле (Германия)
|«Боруссия» (Дортмунд)
|«Спартак»
|Йордан Осорио (Венесуэла)
|«Порту»
|«Зенит»
|Жуан Мариу (Португалия)
|«Интер»
|«Локомотив»
Источник: Transfermarkt.
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