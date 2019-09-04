МИД КНР сделал представление газете NYT из-за материалов о протестах

Управление специального представителя МИД КНР в Гонконге сделало строгое представление газете The New York Times (NYT). По словам представителя, газета публикует ложные сообщения о протестах, «обеляя лидера выступающих против Китая и вредящих Гонконгу Джимми Лая и заступаясь за экстремистов Джошуа Вонга и Алекса Чоу, а также ядовитыми выражениями атакуя центральное правительство, правительство специального административного района и гонконгскую полицию».

«Представитель управления специального представителя МИД КНР в САР Гонконг в первую очередь делает строгое представление и выражает острое недовольство и решительный протест этим сообщениям, которые не делают никакого различия между правдой и ложью и выдают черное за белое», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, протесты не прекращаются в Гонконге с июня из-за закона об экстрадиции. Очередные многотысячные несанкционированные акции протеста прошли в конце августа, более 30 человек были госпитализированы. Власти Гонконга ищут способы прекратить массовые манифестации и беспорядки

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Гонконгские протесты изолируют от Китая».