Акции «Уралсиба» после смерти Когана передадут в доверительное управление его родственнику

Контрольный пакет акций банка «Уралсиб» Владимира Когана после его смерти будет находиться в доверительном управлении у одного из членов его семьи, сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.

В ФАС поступило ходатайство о приобретении прав на доверительное управление почти 82% акций. В банке процедуру называют протокольной в рамках определения наследников. «Передача права управления активами кому-либо из сторонних лиц, не входящих в круг членов семьи Коган, не предполагается»,— передает РБК слова представителя «Уралсиба».

Владимир Коган — единственный частный санатор в России. Он получил акции банка в 2015 году. В прошлом году он перенес инсульт и спустя год умер. Во время его болезни, банком управлял сын Евгений Коган. В июне он возглавил наблюдательный совет «Уралсиба». По данным источников РБК, он получит акции отца в доверительное управление.

Банк России будет рассматривать вопрос о смене инвестора санируемого банка после определения наследников Владимира Когана. План финансового оздоровления рассчитан до 2025 года.

Подробнее о смене инвестора «Уралсиба» и о позиции ЦБ читайте в материале “Ъ” «"Уралсиб" остался без санатора».