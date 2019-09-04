Минэкономики планирует усложнить блокировку счетов и упростить их разблокировку

В план по трансформации делового климата, разработанный Министерством экономического развития, внесли мероприятия, связанные с блокировкой счетов предпринимателей. Предполагается, что после их выполнения банкам будет сложнее заблокировать счет, а предпринимателям будет легче его разблокировать, сообщает РБК со ссылкой на документ.

По данным издания, разногласия по этому документу рассматривались 2 сентября на подкомиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики правительственной комиссии по экономическому развитию.

Сейчас по «антиотмывочному закону» банки должны приостанавливать подозрительные операции клиентов. По версии ЦБ, иногда они злоупотребляли полномочиями и действовали по формальным признакам.

В материалах Минэкономики отмечается, что «меры репрессивного характера» испытали на себе не менее 750 тысяч предпринимателей, пишет РБК. При этом за разблокировку счета нужно оплатить комиссию, а выведение из «черного списка» может затянуться на два месяца. По предложению Минэкономики банки могут обязать объяснять предпринимателям причины блокировки счетов и ускорить процедуру реабилитации предпринимателей.

Кроме этого министерство планирует изменить требования для строительства дорог, трубопроводов и мостов. Предполагается, что будет упрощен порядок выдачи разрешений на строительство некоторых объектов. Еще одно предложение касается таможни. В Минэкономики хотят, чтобы применялся выборочный, а не сплошной контроль. Это может сократить время нахождения товара в местах оформления на 30%.

План «Трансформация делового климата» был разработан Минэкономики по поручению президента подняться на 20-ю строчку рейтинга Doing Business Всемирного банка (ВБ) к 2024 году. Сейчас Россия занимает 31-е место среди 190 стран. По мнению Всемирного банка, освещение результатов рейтинга Doing Business влияет на готовность регуляторов к проведению реформ деловой среды.

Как в ВБ связали реформы с освещением Doing Business в СМИ, читайте в материале “Ъ” «Бизнес-климат согревается газетами».