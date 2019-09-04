СМИ опубликовали имена переговорщиков о привлечении итальянской правой партией денег из России

The Insider совместно с Bellingcat и BuzzFeed заявили, что смогли распознать россиян, участвовавших в переговорах с помощниками итальянского вице-премьера и лидера крайне правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. По версии изданий, 18 октября 2018 года в московском отеле «Метрополь» они обсуждали с одним из помощников, Джанлука Савоини, финансирование кампании «Лиги» на выборах в Европарламент под прикрытием операции по поставке топлива.

На аудиозаписи разговора, в ходе которого обсуждалось получение нескольких десятков миллионов долларов «Лигой Севера» и оказание помощи России, экспертам удалось идентифицировать голоса трех россиян. В беседе переговорщики утверждают, что им понадобится поддержка экс-депутата Госдумы Владимира Плигина и «вице-премьера».

По утверждению издания, в переговорах участвовали Андрей Харченко, которого представили «официально выступающим как представитель Евразийского движения и соратником Александра Дугина», и Илья Якунин — менеджер, работавший в различных компаниях, связанных с госинвестициями. Идентичность одного из голосов на аудиозаписи и интервью Якунина телеканалу «Архыз 24» подтвердили изданию специалисты из лаборатории Денверского университета.

The Insider подчеркивает, что господин Якунин с 2002 по 2016 год отвечал за иностранные инвестиции в Агентстве прямых инвестиций, контролируемом ООО «Резервтрастком», сооснователем и акционером которого является господин Плигин.

В свою очередь, депутат «Лиги» Вито Коменчини назвал публикации провокацией и «мыльным пузырем», направленным на отвлечение от настоящих проблем Италии.

«Совершенно очевидно, что эти публикации — всего лишь новая провокация, которая используется для политических манипуляций, чтобы ударить по "Лиге", которая борется с брюссельской бюрократией. Это попытка отвлечь от настоящих проблем, от правительства, которое Италии навязывают европейские технократы»,— сказал господин Коменчини корреспонденту ТАСС.

О новом правительстве Италии — в материале “Ъ”.