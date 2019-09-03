Командир самолета, приземлившегося на кукурузное поле, вернется к работе на текущей неделе

Командир Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил самолет на кукурузное поле, на текущей неделе может выйти на работу. К полетам его допустят после прохождения обследования, сообщает «РИА Новости».

Пресс-служба авиакомпании объяснила, что у господина Юсупова закончился отпуск: «Он сейчас проходит все необходимые медицинские процедуры. Наверное, на следующей неделе он вернется к полетам».

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Части самолета Airbus A321 будут храниться до конца расследования в специальном ангаре. После этого их либо уничтожат, либо вывезут за границу, сообщает РБК. В пресс-службе авиакомпании сказали, что самолет — это не их собственность. «По закону мы должны все части отправить за границу для утилизации, либо они будут уничтожены здесь по решению собственника»,— объяснили в «Уральских авиалиниях».

Напомним, самолет совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье 15 августа. При наборе высоты у самолета отказал один двигатель и начал терять обороты другой. На борту самолета были 226 пассажиров. Несколько человек получили травмы. Никто не погиб. Президент России Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России. В «Уральских авиалиниях» считают, что причиной отказа двигателя стали птицы, попавшие в оба двигателя.

Подробнее о посадке самолета на кукурузное поле читайте в материале “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».