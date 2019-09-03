Красноярск и Гуанчжоу станут ближе. Видеоконференция с представителями Кантонской ярмарки впервые пройдет в Красноярске. Регистрация бесплатная для всех желающих поучаствовать.

12 сентября в «Гранд Холл Сибирь» деловая элита Красноярска сможет получить уникальные знания по ведению бизнеса с Китаем. Известные эксперты-практики расскажут о своем опыте посещения Кантонской ярмарки (Canton Fair) и о тех возможностях, которые она предоставляет. Руководители ярмарки расскажут о перспективах двусторонней торговли между Красноярском и Китаем, раскроют механизмы выхода на китайский рынок для импортеров и экспортеров. Участники из Красноярска смогут задать любые вопросы китайским экспертам, чтобы узнать от них обо всех нюансах Canton Fair и понять, зачем лететь в Гуанчжоу. Центральным событием дня станет телемост с руководством ярмарки, живой бизнес-диалог, который сблизит Красноярск и Гуанчжоу.

Телемост и обрамляющая его конференция проводятся в преддверии крупнейшей выставки Китая Canton Fair. 15 октября 2019 года стартует первый этап ее осенней сессии. В 2019 году Кантонская ярмарка проходит уже в 126-й раз. Первая Canton Fair состоялась в далеком 1958 году. За 60 лет выставка превратилась в одну из самых известных в мире. Дважды в год она проходит в крупнейшем в Азии выставочном центре «Пачжоу». Ежегодно выставку посещают более 200 тыс. бизнесменов со всего мира. Canton Fair – это не только все производители Поднебесной в одном месте, не только сотни тысяч самых востребованных товаров со всего Китая и из десятков других стран, но и уникальная витрина для экспорта, в том числе и российской продукции, мощный драйвер для роста бизнеса.

Организует конференцию и телемост Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей – единственный официальный представитель Canton Fair в России.

Адрес «Гранд Холл Сибирь»: ул. Авиаторов, 19.

Начало в 10:00. Регистрация БЕСПЛАТНО.

Задать вопросы по конференции: +7 923 700-74-16, khromova@vedagent.ru (Наталья Хромова)

Зарегистрироваться: https://vedconsult.timepad.ru/event/1050122/#register

16+