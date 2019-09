The New York Times прекратила спонсорство ведущей международной нефтяной конференции

Газета The New York Times (NYT) отказалась от планов спонсировать одну из ведущих отраслевых конференций в энергетической области — Oil and Money, сославшись на то, что темы конференции «вызывают озабоченность» у газеты. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на официального представителя американской газеты.

«Мы не хотим, чтобы наша независимость ставилась под сомнение»,— цитирует The Guardian представителя NYT.

Планы поддержки конференции со стороны газеты вызвали критику со стороны защитников окружающей среды, некоторые из которых даже назвали ее «местом экологического преступления».

Сороковая ежегодная конференция Oil and Money пройдет в сентябре в Лондоне. Как следует из материалов сайта конференции, спикерами на ней заявлены министры нефти или энергетики Ирака, ОАЭ, Катара, руководители BP, Total, Gunvor, Trafigura, генеральный секретарь ОПЕК и топ-менеджеры едва ли не всех крупнейших мировых нефтяных компаний.

Решение о прекращении сотрудничества с конференцией было принято после протестов представителей движения Extinction Rebellion перед штаб-квартирой NYT.

Николай Нерехтов