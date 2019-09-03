На Ставрополье разбился Су-25

Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае, сообщило Минобороны. Оба пилота катапультировались, их судьба неизвестна.

«В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет»,— сказали в военном ведомстве (цитата ТАСС).

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Место падения самолета обнаружено, парашюты летчиков с поискового вертолета пока не заметили. На место направят наземный поисково-спасательный отряд.

Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку соблюдения правил полетов после крушения, сообщает «РИА Новости».

Су-25УБ — это учебно-боевой российский штурмовик. Производится с 1986 года. Всего изготовлено около 300 самолетов. Состав вооружения такой же, как и у Су-25 — пушки калибра 23 мм и 30 мм, управляемые ракеты класса воздух-воздух, неуправляемые ракеты, бомбы.

Подробнее об аварии —в публикации “Ъ” «Штурмовик не вернулся из полета».