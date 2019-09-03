Директор альянса Renault-Nissan перешел в PSA Groupe

Арно Дебеф покинул пост директора альянса Renault-Nissan и стал директором производственного развития PSA Groupe, сообщает Le Figaro. Господин Дебеф был одной из ключевых фигур для франко-японского автомобильного союза эпохи Карлоса Гона. Он начал работать в компании еще в 1993 году, а в 2015 году был назначен господином Гоном на должность директора альянса. Однако после скандала, разразившегося в ноябре прошлого года вокруг Карлоса Гона и завершившегося его увольнением, альянс был вынужден покинуть и сам господин Дебеф. Официально о своем решении покинуть компанию он сообщил в пятницу, 30 августа.

Еще весной Арно Дебеф просил исполняющего обязанности генерального директора альянса Тьерри Боллоре о переводе в Nissan, но тот ему отказал. По данным источников газеты, это был первый раз, когда кому-то отказали в переводе внутри альянса. «Слова Тьерри Боллоре, что больше никто не хочет со мной работать, и потому я должен был покинуть Renault и не могу пойти работать в Nissan, ранили меня»,— написал господин Дебеф в своем прощальном письме сотрудникам альянса.

О том, как завершилась эпоха Карлоса Гона в Renault-Nissan, читайте в материале «Nissan свергла своего спасителя».

Кирилл Сарханянц