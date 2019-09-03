«АвтоВАЗ» сертифицировал Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» сертифицировал новую модификацию Lada Vesta для российского рынка, получив на версию с вариатором одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, автомобиль будет оснащаться тем же вариатором Jatco, что устанавливается на кроссовер Lada XRAY Cross.

Коробка передач, применяющаяся на моделях альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, дополнительно оснащена компактным двухступенчатым «автоматом», позволяющим повысить топливную экономичность и выносливость в тяжелых условиях. Вариатор сочетается с 1,6-литровым 113-сильным бензиновым двигателем.

Стоимость Lada Vesta с вариатором и сроки начала продаж такой модификации пока не названы. Напомним, Lada XRAY Cross с вариатором вышла на рынок в четырех комплектациях по цене от 841,9 тыс. руб до 966,9 тыс. руб.