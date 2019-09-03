Уголовное преследование нижегородца по делу о массовых беспорядках в Москве прекратили

Следственный комитет РФ снял обвинения с 22-летнего нижегородца Владислава Барабанова по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля. Как сообщает пресс-служба ведомства, в его действиях отсутствует состав преступления. Такое же решение принято в отношении еще четырех участников акции.

Напомним, Владислава Барабанова задержали в Москве 27 июля. Судья Пресненского столичного суда на заседании 5 августа сообщила, что в материалах дела имеется видеозапись, согласно которой нижегородец координировал действия толпы на несанкционированной акции. Мужчину арестовали до 27 сентября.

Несмотря на то, что сегодня СК РФ прекратил уголовное преследование Владислава Барабанова, в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения. Соответствующие материалы направлены в органы МВД России.

Как ранее сообщал “Ъ”, несанкционированную акцию в Москве в поддержку независимых кандидатов 27 июля, по оценке корреспондента, посетили не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о более 1300 задержанных.

Анастасия Еремина