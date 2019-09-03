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В Общественной палате предложили создать службу по сбору фейковых новостей

Члены рабочей группы Общественной палаты (ОП) по защите прав пользователей интернета предложат создать единую электронную службу, куда можно пожаловаться на оскорбление госсимволов и фейковые новости, сообщил ТАСС глава комиссии ОП по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

«Общественный контроль за случаями фейков и оскорблений надо усиливать, и чтобы эти действия были действительно народными, необходимо применять краудсорсинг. Будем предлагать создать на базе рабочей группы ОП РФ точки сборки случаев оскорблений и фейков, которые бы обсуждались экспертным советом и централизованно передавались на рассмотрение компетентным органам»,— сказал господин Малькевич.

По его словам, на базе ОП уже создана совещательно-консультативная рабочая группа по работе всемирной сети, в которую входят эксперты, блогеры, общественные деятели и представители отрасли.

С 29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. За публикацию фейков граждан будут штрафовать на сумму до 100 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составит до 200 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб. Закон о фейковых новостях также предполагает внесудебную блокировку.

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов выразил мнение, что данный закон часто применяется неверно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон не нуждается в изменениях, при этом признавал, что были «отдельные случаи неверной правоприменительной практики», и сотрудники МВД действовали неправильно.

Подробности — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».

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