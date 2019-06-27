Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении власти и госсимволов не нуждается в изменениях. «В законе идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности. В данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти»,— сказал он.

При этом господин Песков признал, что в последние месяцы имели место «отдельные случаи неверной правоприменительной практики», и сотрудники МВД действовали неправильно. «С самого начала речь шла о том, что правоприменительная практика будет тщательно контролироваться в отношении этого закона»,— добавил он.

За оскорбление власти и госсимволов предусматривается наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Закон был подписан президентом 18 марта.

Телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщает, что Кремль попросил полицейских прекратить штрафовать россиян за оскорбление чиновников и силовиков. Наказания не должны применяться и в случаях, которые касаются высказываний в адрес президента Владимира Путина.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Во спасение вас, России и коммунистов!».