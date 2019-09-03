BMW M4 получила спецверсию Edition ///M Heritage

Компания BMW представила спецверсию спортивного купе M4 — исполнение Edition ///M Heritage.

Особенностью машины станет три доступных цвета кузова (Laguna Seca Blue, Velvet Blue и Imola Red), углепластиковая крыша с трехцветной полосой в стиле логотипа BMW M и 20-дюймовые колесные диски. Салон отделан кожей в цвет кузова с логотипами спецверсии, а декоративные панели выполнены из углепластика.

Технически BMW M4 Edition ///M Heritage не отличается от обычной модификации купе и оснащается 3-литровым 6-цилиндровым 450-сильным бензиновым двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль, созданный специалистами подразделения BMW M Motorsport, выйдет на рынок тиражом 750 шт. Спорткары будут выпускаться с ноября 2019 года по апрель 2020 года.