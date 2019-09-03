В Кирове реализуют пилотный проект по развитию теплосетей за 3 млрд руб.

ПАО «Т Плюс» и АО «Город» (входит в госкорпорацию ВЭБ.РФ) подписали соглашение о реализации пилотного проекта по комплексному развитию теплосетевой инфраструктуры в 29 городах России. Общий объем инвестиций составит 100 млрд руб. Первым городом, где начнутся работы, станет Киров. Напмним, объем инвестиций в кировские сети составит 3 млрд руб., по данным «Т Плюс».

В рамках проекта планируется проанализировать состояние тепловых узлов в этих городах, определить основные направления вложений и выбрать современные технические и инженерные решения. По словам председателя правления «Т Плюс» Андрея Вагнера, компания работает над разными вариантами привлечения инвестиций в теплосетевую инфраструктуру. Итогом этой работы должно стать увеличение числа перекладок теплосетей и повышение надежности теплоснабжения. В свою очередь генеральный директор «Города» Сергей Калугин заявил, что новый проект направлен на создание нового поколения операторов теплоснабжения с высоким качеством услуг и эффективной операционной моделью.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, в июле 2019 года администрация Кирова передала муниципальные теплосети в концессию «Т Плюс» на 35 лет. Энергетики обещают вложить в модернизацию городских теплосетей более 17 млрд руб. Окупить вложения они намерены за счет увеличения тарифа на горячее теплоснабжение, рост которого обещают контролировать региональные власти.

Подробнее о развитии теплосетей Кирова – в материале “Ъ-Приволжье” «ТЭК держать».

Андрей Репин