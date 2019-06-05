На модернизацию теплоснабжения Кирова планируют направить 3 млрд рублей

ПАО «Т Плюс» и АО «Город» (входит в ВЭБ.РФ, занимается предоставлением финансовых услуг) намерены реализовать в Кирове пилотный проект по модернизации теплоснабжения. Объем привлекаемого финансирования оценивается в 3 млрд руб., сообщает пресс-служба «Т Плюс».

«Привлечение стратегического партнера к модернизации инфраструктуры теплоснабжения необходимо для перехода от стагнации к развитию», — заявили в «Т Плюс».

В рамках проекта сформируют комплексную программу развития и пропишут оптимальные технические решения. Возможность модернизации рассматривается также в Кстове и Дзержинске Нижегородской области и других городах присутствия компании.

Анастасия Еремина