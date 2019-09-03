В Сочи из горящего дома спасено 18 человек

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Пожар произошел в ночь на 3 сентября в одной из квартир четырехэтажного дома по улице Лечебной в Сочи. Горело жилое помещение на третьем этаже здания.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 00.03. По прибытию к месту первого подразделения было установлено, что огонь с горящей квартиры может перекинуться на соседние помещения. Был объявлен повышенный ранг пожара. Из жилого дома было спасено 18 человек. Один человек погиб.

В 01:57 пожар был локализован на площади 800 кв. м. На месте работали 63 человека личного состава и 20 единиц техники. Угроза распространения огня была снята. В 02:47 произошла ликвидация открытого горения. Пожарные произвели проликвку и разборку конструкций. В 03.57 пожар был ликвидирован.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, утром 2 сентября произошел пожар в квартире на девятом этаже жилой многоэтажки в Новороссийске. Из здания было эвакуировано 120 человек. Погибших и пострадавших нет.

Василий Хитрых