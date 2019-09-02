На пожаре в жилом доме Новороссийска эвакуировали 120 жителей

Пожар в жилом девятиэтажном доме по улице Дзержинского в Новороссийске произошел утром 2 сентября. В 05:13 диспетчеру Новороссийского ПСГ поступило сообщение о возгорании, в 05:14 к месту вызова были направлены первые пожарные расчеты, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 05:20 по прибытии к месту пожара первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит квартира на девятом этаже здания. Из многоэтажки было эвакуировано 120 человек. Площадь горения составила 80 кв. м. В 06:25 произошла ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет.

Кроме того, в воскресенье, 1 сентября, произошел пожар на Курортном проспекте в Сочи. Заявка о возгорании поступила в 22:07, в 22:20 произошла ликвидация горения на площади 40 кв. м. Пострадавших и эвакуированных нет.

Также 1 сентября произошел пожар в поселке Виноградном под Темрюком. Заявка поступила в 12:10, локализация произошла в 12:38, ликвидация – в 14:47. Огонь распространился на площади 150 кв. м. Погибших нет.

Василий Хитрых