Погибший на пожаре в Сочи арендовал жилье на мансардном этаже

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи регионального СК РФ проводит доследственную проверку по сообщению о пожаре в четырехэтажной доме по переулку Лечебному, в ходе тушения которого было обнаружено тело мужчины.

По данным ведомства, горела квартира на мансардном этаже жилого здания. Пожарных вызвали местные жители. После локализации горения, в одной из комнат квартиры было обнаружено тело мужчины, который, по предварительным данным, арендовал данное жилье.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 00.03, в 02.47 огонь был локализован, а в 03.57 – потушен. Из дома было спасено 18 человек. Площадь горения составила 800 кв. м.

В настоящее время следователь устанавливает всех обстоятельства произошедшего, в том числе, точную причину и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Василий Хитрых