Чуйченко подтвердил проведение форума нацпроектов в Казани

Форум, посвященный национальным проектам, вместо Красноярска состоится в 2020 году в Казани, сообщил «РИА Новости» вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко в преддверии Восточного экономического форума. «Мы готовы назвать: это Казань. Формат — форум, посвященный национальным проектам. В 2020 году»,—сказал он.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщил о письме господина Чуйченко премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением отменить Красноярский экономический форум (КЭФ). Представитель премьера Олег Осипов подтвердил подлинность письма. По его словам, предполагается, что первый форум нацпроектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, а следующий — в 2021 году в Нижнем Новгороде. Представитель премьера сообщил, что форум будет проходить раз в год, а Константин Чуйченко возглавит оргкомитет. Отметим, что он также являлся председателем организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2019 году.

Красноярский экономический форум впервые состоялся в апреле 2004 года под названием «Инвестиционный форум регионального развития». С тех пор он проводится ежегодно при поддержке правительства России. КЭФ — это одна из наиболее значимых международных экономических конференций, проходящая на региональном уровне. В этом году форум состоялся в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности.

Подробнее о КЭФ-2019 в материале “Ъ” «Назад в Сингапур».