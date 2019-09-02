Правительство отказалось от Красноярского экономического форума

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве. Вместо КЭФ господин Чуйченко предлагает проводить форум национальных проектов в разных регионах.

Представитель премьера Олег Осипов подтвердил получение господином Медведевым этого письма. «Такое письмо действительно было, и Дмитрий Медведев согласился с предложением»,— заявил господин Осипов. По его словам, предполагается, что первый форум нацпроектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, а следующий — в 2021 году в Нижнем Новгороде. Представитель премьера сообщил, что форум будет проходить раз в год, а господин Чуйченко возглавит оргкомитет.

Красноярский экономический форум впервые состоялся в апреле 2004 года под названием «Инвестиционный форум регионального развития». С тех пор он проводится ежегодно при поддержке правительства России. КЭФ — это одна из наиболее значимых международных экономических конференций, проходящая на региональном уровне. В этом году форум состоялся в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности.

Подробнее о КЭФ-2019 в материале “Ъ” «Назад в Сингапур».