Технологию распознавания лиц FindFace хотят внедрить на ЧМ-2022 в Катаре

Технологию распознавания лиц FindFace Security, которую разработала российская компания NtechLab, ведет переговоры с FIFA и Катаром по ее внедрению на чемпионате мира по футболу 2022 года. Как сообщил ТАСС гендиректор компании Александр Минин, пилотный проект будет реализован до конца года.

«Принятия решения ждем уже по его результатам в начале следующего года. Мы работу ведем с ними уже больше года, сложный процесс. У нас есть большие преимущества, так как мы распознаем лица вне зависимости от расовой принадлежности»,— сказал господин Минин.

В рамках проекта предусматривается работа несколько сотен тысяч камер с распознаванием лиц единовременно на стадионах, аэропортах, железной дороге и стадионах в нескольких городах.

Технология распознавания лиц FindFace во время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году помогла обнаружить и задержать более 180 правонарушителей, часть из которых находилась в федеральном розыске. В дальнейшем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выделении в 2019 году 7,5 млрд руб. на развертывание общегородской системы распознавания лиц. В мае NtechLab представил решение, способное идентифицировать лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами. Оно ориентировано на страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.