Найдены тела четырех погибших в результате пожара на судне для дайвинга у берегов США

Обнаружены тела четырех человек, погибших во время пожара на загоревшемся судне для дайвинга Conception, сообщил AP со ссылкой представителя Береговой охраны США. Ранее AFP сообщило, что судно затонуло в 20 метрах от берега острова Санта-Круз (штат Калифорния).

По словам представителя, поиски выживших продолжаются. Береговая охрана отметила, что на судне находились 39 человек. Отмечается, что 30 пассажиров судна, числящихся пропавшими без вести, находились в подпалубных помещениях и, вероятно, спали. Пять членов экипажа, находившихся на верхней палубе, «прыгнули в воду и были подобраны проходящим мимо судном».

Посольство России сообщило, что выясняет, не пострадали ли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии российские граждане. «В соответствии с установленной процедурой запросили Госдеп США»,— говорится в сообщении диппредставительства.

Напомним, 23-метровое судно загорелось в ночь на понедельник. Пожарный департамент округа Санта Барбара, к которому относится остров, сообщил, что с горящего корабля были спасены пять человек, 34 пропали без вести. По словам представителя береговой службы, спасатели не могли проникнуть на судно из-за продолжающегося пожара.