Помощники лидеров стран «нормандской четверки» завершили переговоры в Берлине

В Берлине завершилась встреча помощников лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), сообщил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в Twitter. О результатах переговоров пока ничего не известно. По словам дипломата, в ближайшее время с итогами журналистов должен ознакомить новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Как пояснила представитель МИД ФРГ Мария Адебар, ранее он уже представлял Украину в переговорах именно в качестве советника президента. Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков.

Как ранее сообщал “Ъ”, стороны почти наверняка обсуждали возможность проведения саммита «нормандской четверки». На скорейшем созыве саммита настаивает президент Украины Владимир Зеленский. О том, что лидеры «нормандской четверки» могут собраться уже в сентябре, недавно заявил французский лидер Эмманюэль Макрон. В Москве заявляли, что говорить о конкретной дате встречи четверки рано. Один из российских переговорщиков, попросивший не упоминать его имени, в беседе с “Ъ” назвал важным фактором, который может способствовать приближению саммита, обмен удерживаемыми лицами между Украиной и непризнанными республиками по формуле «всех установленных на всех установленных».

О новом варианте обмена заключенными читайте в материале “Ъ” «Украинских моряков готовят к заочному процессу».