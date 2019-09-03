КХЛ осталась с «МегаФоном»

Континентальная хоккейная лига и компания «МегаФон» заключили новое соглашение о сотрудничестве в сезоне-2019/20. В церемонии его подписания, состоявшейся 1 сентября, приняли участие гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Договор наделяет «МегаФон» статусами «партнер чемпионата КХЛ», «партнер Недели звезд хоккея» и «партнер play-off чемпионата КХЛ».

«"МегаФон" будет содействовать популяризации хоккея в России, организует работу фан-зон, проведет автограф-сессии с игроками. В преддверии сезона компания модернизировала сетевую инфраструктуру ледовых арен, чтобы обеспечить лучшую скорость интернета и качество голосовой связи,— заявил господин Вермишян.— Я не занимался хоккеем профессионально, но в юности гонял во дворе с клюшкой. Хоккей — один из самых зрелищных видов спорта, и хочется, чтобы накал страстей, сопровождающий play-off Кубка Гагарина, только усиливался».

«"МегаФон" является надежным партнером на протяжении всего существования лиги. Это естественно, когда компании-лидеры сотрудничают друг с другом,— отметил Дмитрий Чернышенко.— У нас множество совместных акций, на Неделе звезд хоккея "МегаФон", обладающий самым быстрым мобильным интернетом в России, предоставил уникальную возможность болельщикам качать все, что нужно, и они прокачали гигантский объем трафика. У нас много технологических проектов, основанных на быстром интернете. Уверен, что наше сотрудничество продолжится». Александр Петров