Четвертый круг US Open

Мужчины. Роджер Федерер (Швейцария, 3)—Давид Гоффен (Бельгия, 15) 6:2, 6:2, 6:0. Григор Димитров (Болгария)—Алекс Де Минаур (Австралия) 7:5, 6:3, 6:4. Даниил Медведев (Россия, 5)—Доминик Кепфер (Германия) 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Станислас Вавринка (Швейцария, 23)—Новак Джокович (Сербия, 1) 6:4, 7:5, 2:1 — отказ.
Женщины. Ван Цян (Китай, 18)—Эшли Барти (Австралия, 2) 6:2, 6:4. Джоанна Конта (Великобритания, 16)—Каролина Плишкова (Чехия, 3) 6:7 (1:7), 6:3, 7:5. Серена Уильямс (США, 8)—Петра Мартич (Хорватия, 22) 6:3, 6:4. Элина Свитолина (Украина, 5)—Мэдисон Кис (США, 10) 7:5, 6:4.
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