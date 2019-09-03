Госкомпании вошли во вкус МСП

В мониторинге закупок госкомпаний Минфин зафиксировал значительный рост доли заказов у малого бизнеса: их объем в первом полугодии 2019-го составил 2 трлн руб. (25% всех закупок) против 1,2 трлн руб. (16%) в первом полугодии 2018 года. В то же время запланированный объем закупок у МСП на 2019 год уже сейчас составляет 10,7 трлн руб. Оценить реалистичность этих планов сложно — например, в целом за 2018 год госкомпании не смогли выполнить квоту в 18%, закупив у малого бизнеса только 12% товаров и услуг, что может свидетельствовать о «размывании» доли закупок у малого бизнеса за счет сосредоточения крупных закупок к концу года.

Диана Галиева