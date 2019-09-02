РЕН ТВ попросил СКР, МВД и Генпрокуратуру наказать сенатора Мархаева

РЕН ТВ обратился в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД с просьбой привлечь к уголовной ответственности сенатора Вячеслава Мархаева за нападение на журналистов телеканала. Инцидент произошел 31 августа, когда съемочная группа приехала снимать встречу политика с жителями Улан-Удэ.

«РЕН ТВ официально обратился к главам Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры с просьбой привлечь к уголовной ответственности сенатора Вячеслава Мархаева, напавшего на журналистов телеканала»,— говорится в сообщении на сайте телеканала.

Телеканал также направил письмо спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко и главе комитета СФ по регламенту Вячеславу Тимченко с просьбой дать оценку действиям господина Мархаева.

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Корреспондент РЕН ТВ Евгения Могилевская утверждает, что сенатор вывихнул ей руку, когда она задала ему неудобные вопросы о подпольном игорном бизнесе. Сам господин Мархаев беседе с “Ъ” высказал мнение, что журналисты провоцируют его по заказу команды и. о. руководителя администрации города Игоря Шутенкова, с которым он соперничает на выборах.

Подробнее о конфликте читайте в публикации “Ъ” «Сенатора взяли на особый контроль».