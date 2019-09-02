Космодрому Восточный не хватает скоростей

Главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину напомнили о срыве сроков строительства космодрома Восточный перед визитом президента. Владимир Путин посетит объект 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. В преддверии этой поездки вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям» раскритиковал работу главы «Роскосмоса». По словам Борисова, достраивать космодром, скорее всего, будет подконтрольная Минобороны компания «Военно-строительный комплекс». Эти высказывания Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter. Он написал, что «так было всегда: одни строят, а другие — критикуют».

Как это может отразиться на перспективах главы «Роскосмоса»? Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов считает, что сейчас не стоит ожидать серьезных перестановок в госкорпорации: «В последнее время Рогозин прикладывает большие усилия для выхода “Роскосмоса” из того тяжелого положения, в котором он оказался к моменту его прихода.

Очевидно, что тот дикий аппаратный конфликт, который был между Борисовым и Рогозиным, продолжится и на новой позиции.

При этом надо понимать, что и вице-премьер имеет основания для подобных высказываний, ничего напрямую противоречащего правде он не говорил. Действительно, во время стройки космодрома Восточный были нарушения, сроки были сорваны, и, вероятно, сейчас усугублять ситуацию никто не хочет. Способна ли сама корпорация “Роскосмос” с этим справиться? Я думаю, что да, тем более что у Рогозина есть все возможности, чтобы сделать менеджмент корпорации более эффективным».

Строительство Восточного началось в 2012 году и сопровождалось крупными коррупционными скандалами. Срок сдачи объекта несколько раз переносился. В октябре 2018 года Роскосмос заключил контракт на 38 млрд руб. на строительство второй очереди Восточного. По плану, производственно-строительное объединение «Казань» должно сдать объект к 2022 году. Но, по словам вице-премьера Борисова, работы продвигаются медленно. Пока Дмитрию Рогозину ничего не грозит, уверен первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. На посту главы «Роскосмоса» он добился определенных успехов, добавил эксперт: «Здесь проблема была в роботе Федоре, но он в итоге пристыковался к МКС. Сейчас к нему, правда, есть претензии относительно качества, но главное, что тот корабль, на котором он находился, добрался до станции. Раз так, то Рогозин это может занести себе в актив, потому что если бы стыковка сорвалась, это был бы сильнейший удар по главе госкорпорации, а так он все равно в итоге справился. Наверное, главная проблема снята. Но Рогозину нельзя расслабляться, он не так долго руководит, поэтому у него еще, наверное, есть время. Это обычная аппаратная конкуренция, и я не уверен, что она в настоящий момент для Рогозина является фатальной».

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Утром 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС. В «Роскосмосе» заявили, что причиной стала неисправность усилителя сигналов системы сближения «Курс». Вторая попытка стыковки космического корабля со станцией состоялась спустя три дня и прошла успешно.

За это время робот успел стать объектом множества шуток в соцсетях — пользователи винили его в провале первой попытки. А на днях Федора уличили в воровстве фотографий. В официальном Twitter-аккаунте андроида появился снимок Земли, однако пользователи заметили, что это изображение уже публиковали в сети в 2017 году. Федор пока никак не прокомментировал ситуацию.