Евро снизился до майского минимума на фоне торговых войн

Курс евро снижается в отношении к доллару до минимальных показателей мая 2017 года, согласно данным Bloomberg. Снижение происходит на фоне публикаций данных о том, как торговый конфликт США и КНР негативно влияет на европейскую экономику.

По состоянию на 19:19 мск стоимость евро снижался до $1,097. В ходе торгов европейская валюта опускалась до $1,095 за евро.

«В мире валютных рынков очень мало мест, где можно было бы скрыться во время роста напряженности в торговле, поскольку валюты стран с формирующимся рынком, как и евро, особенно уязвимы из-за торговых связей США и Китая»,— приводит Reuters сказал глава макростратегии State Street Global Advisors Тимоти Граф.

Напомним, США с 1 сентября повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд на 15%. Пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят не 25%, а 30%. В ответ Китай ввел 10-процентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд. Вторая часть дополнительных пошлин в 5% будет введена 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.

О новом витке торгового противостояния Пекина и Вашингтона читайте в материале “Ъ” «Тарифы ушли в отрыв».