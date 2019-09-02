РПЛ отложит внедрение Fan ID до августа 2020 года

Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) до середины августа 2020 года отложила внедрение системы Fan ID, сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин. Он отметил, сейчас стоит вопрос в том, как будет использоваться паспорт болельщика.

Удостоверение (паспорт) болельщика представляет собой ламинированный бейджик небольшого размера, на котором указана фамилия владельца, есть фотография, а также магнитная полоса. Внутри карты имеется чип — он несет в себе личную информацию о болельщике, которая занесена в общую базу.

«Решается, в какую сторону мы пойдем. <…> Все нацелено на то, чтобы было максимально удобно»,— сказал господин Мейтин журналистам (цитата по «Спорт-экспресс»).

Напомним, Минспорт при участии РФС, МВД и ФСБ разработал законопроект, по которому для прохода на стадионы, принимающие матчи чемпионата России по футболу, может потребоваться Fan ID. Часть клубов выступает против инициативы.

Подробнее о проекте закона читайте в публикации “Ъ” «Футбол переходит на личности».