Родители фигурантов уголовного дела 27 июля вышли с пикетами к мэрии Москвы

Родители фигурантов уголовного дела об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля вышли с одиночными пикетами к мэрии Москвы, сообщил «МБХ медиа». В акции участвуют матери Владислава Барабанова, Николая Фомина и Даниила Конона.

Кроме того, у здания мэрии находятся родители фигуранта дела Сергея Абаничева. Елена Барабанова вышла с плакатом, на котором написано «Абсурдное „дело 212“ должно быть прекращено» и список имен и фамилий фигурантов. Отец господина Абаничева вышел с плакатом «Свободу моему сыну» и именами фигурантов.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, после чего в Москве прошли несколько масштабных акций протеста. После первой акции 27 июля СКР возбудил дело о массовых беспорядках. В настоящий момент обвинение по нему предъявлено 13 фигурантам. 26 августа двое из них — Иван Подкопаев и Данил Беглец — сознались в применении насилия к полицейским.

Подробнее о судебном процессе одного из фигурантов — в материале “Ъ” «Суд не заглянет под забрало».