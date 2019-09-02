Компания Z. Brothers открывает свою школу в Москве

Транспортная компания Z. Brothers запускает школу Chauffeur Service в Москве. Очное обучение будет вестись по двум направлениям: персональный водитель премиум-класса и водитель с функционалом личного охранника. Для проведения мастер-классов и обмена международным опытом к обучению будут привлекаться зарубежные тренеры, спикеры, собственники крупнейших компаний-перевозчиков в мире. Дистанционная система обучения заработает в 1 квартале 2020 года.

Этот пилотный проект — логическое продолжение деятельности компании, известной сервисом предоставления персональных водителей на автомобилях классов «премиум» и" бизнес" на всей территории России и в странах СНГ. В течение пяти лет присутствия на рынке Z. Brothers было организовано транспортное обеспечение и координация более 240 значимых событий.