Закон для роста

Законодательство по регулированию букмекерского рынка в последние годы активно обновляется. Участники рынка рассказали о том, как на букмекерский рынок и на размер отчислений на спорт повлияли уже вступившие в силу изменения и чего можно ждать от поправок, которые сейчас только обсуждаются.

В прошлом году объем букмекерского рынка в России, по данным издания «Рейтинг букмекеров», составил 1,15 трлн руб., что на 500 млрд руб. больше, чем в 2017 году. Целевые отчисления букмекерских контор на финансирование спорта выросли в два раза — до 808 млн руб., сообщил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Основными причинами роста отчислений он называет изменения в законодательстве, обновление базы расчета целевых отчислений (с начала 2019 года включены интерактивные ставки) и борьбу с офшорами путем блокировки незаконных сайтов. В перспективе повлиять на развитие рынка и размер отчислений, по мнению господина Дегтярева, могут новые законодательные инициативы.

В частности, сейчас рассматривается законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Документ, в частности, устанавливает закрытый перечень из четырех видов мероприятий, на которые можно будет делать ставки: спортивные соревнования, скачки лошадей, развлекательные мероприятия, транслируемые в прямом эфире по ТВ, и итоги голосования на выборах и референдумах.

В букмекерской компании «Лига ставок» и вовсе советуют ограничиться одним направлением — принимать ставки только на спорт. В некоторых странах для защиты интересов игроков, чтобы исключить манипулирование событиями, на законодательном уровне уже запрещен прием ставок на результаты неспортивных мероприятий, говорит первый вице-президент «Лиги ставок» Ольга Журавская. «В классическом понимании букмекерство — это ставки на спортивные соревнования, вид дополнительного развлечения для болельщиков»,— объясняет она.

«Лига ставок» трансформировала свой портфель ставок и сейчас работает только со спортивными пари. Компания выступает против любой визуализации, это значит, что букмекерский продукт не должен быть похож на викторины, лотереи или игровые автоматы, иными словами, имитировать продукты казино и его составляющих. С этим мнением согласен и генеральный директор букмекерской компании «Олимп» Сергей Козявкин: компания категорически просит не смешивать казино и букмекерский бизнес, поскольку это два абсолютно разных направления и нельзя создавать неверные ассоциации у пользователей.

Ольга Журавская уверена, что требования ограничить события для ставок позволят усилить позиции в борьбе с нелегальным бизнесом и игровыми автоматами, которые маскируются под букмекеров. «Рынок уже показывает сокращение теневого рынка до 40%, надо продолжать двигаться вперед, а не создавать мошенникам условия для комфортной деятельности»,— заключает она.

Представитель букмекерской компании Betcity Николай Оганезов отметил, что букмекерское сообщество самостоятельно выступило с инициативой ограничить пари только реальными события, хотя именно с таких ставок платятся обязательные отчисления на развитие спорта в России. «Надеюсь, что эта инициатива найдет поддержку у наших законодателей и возможные лазейки для псевдобукмекеров навсегда будут закрыты»,— говорит он.

В текущем году внесен и законопроект о повышении штрафов за неуплату целевых отчислений на развитие спорта: юридические лица будут платить штраф в размере 30 млн руб., а должностные лица — до 70 тыс. руб. «Объем штрафа в виде 30 млн руб. за одно нарушение видится существенным наказанием. Едва ли кто-то из участников рынка готов идти на такой риск, учитывая пристальное внимание власти к букмекерскому рынку»,— комментирует основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Паруйр Шахбазян.

Также существенное влияние на отчисления окажет уже вступивший в июле текущего года федеральный закон 169-ФЗ, упрощающий процедуру идентификации клиентов букмекерских контор. Главное следствие закона в том, что букмекеры освобождаются от необходимости проверять подлинники паспорта клиента при каждой операции, если клиент уже идентифицирован в Центре учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Игроки рынка рассчитывают, что законопроект может существенно сократить долю нелегального сектора.

Ранее букмекер должен был проводить идентификацию самостоятельно, без права привлечения третьих лиц. Таким образом, процесс регистрации игрока заключался в прохождении двойной идентификации: и у букмекера, и у ЦУПИС. После вступления в силу закона букмекер на основании договора может поручить проведение идентификации ЦУПИС, при этом способы такой идентификации расширяются. Она может быть как упрощенной, то есть совершаемой дистанционно, без необходимости личного присутствия клиента и предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность, так и полной — при посещении всех доступных точек идентификации.

Упрощенная идентификация — это полностью электронная услуга, по сути похожая на каршеринг, сравнивает Ольга Журавская. Человек высылает паспортные данные, фото паспорта и свою фотографию, номера ИНН или СНИЛС, после чего данные передаются в ЦУПИС, который подключен к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В СМЭВ за 10–60 минут проверяют правильность всех данных, после чего человек автоматически допускается к игре.

«Фактически восстанавливается правильный порядок осуществления деятельности легальными букмекерами в сети. Безусловно, это окажет положительное влияние на “обеление” рынка, переход из серого сектора тех игроков, которые раньше не имели возможности даже зарегистрироваться в российской букмекерской конторе. К примеру, потому, что отсутствуют пункты приема ставок там, где игрок проживает. Конечно, это коснется в первую очередь букмекеров, работающих только в сети. Полагаем, что в ближайший год увеличение доли “легального” интернет-рынка может составить примерно 10%»,— прогнозирует Ольга Журавская.

Кроме того, упрощение регистрации открывает возможность для выхода на рынок крупных иностранных компаний, уверены в «Лиге ставок». Компания не опасается подобной конкуренции, а напротив, готова развиваться и двигаться вперед «благодаря нашему опыту, компетенциям, лидерским позициям на рынке. Только в условиях естественной конкуренции рынок может постоянно эволюционировать, а продукт — становиться еще более интересным для потребителя», настаивают в «Лиге ставок».

С 2014 года легальные букмекеры проигрывали теневому сектору как раз потому, что зарегистрироваться на нелегальных сайтах было намного проще, поэтому новый порядок идентификации станет мощным драйвером развития легальной букмекерской отрасли, надеются участники рынка. Сейчас доля оборота легальных букмекеров составляет около двух третей от всего объема денежных средств российских граждан в пользу букмекеров, делится председатель совета директоров Первого ЦУПИС Антон Рожковский. «По нашим оценкам, принятие упрощенной идентификации должно увеличить эту долю еще на 15–20% в горизонте одного года. Таким образом, в значительной степени серые игроки останутся в меньшинстве, оставив себе не более 20% всего рынка, а клиенты таких компаний будут испытывать затруднения не только в доступе на сайты в связи с активной и непрекращающейся блокировкой доменных имен, но и с проведением платежей с российских платежных карт и кошельков благодаря активизации контроля и надзора в этой сфере со стороны ФНС России»,— прогнозирует он.

«Законопроект поспособствует сокращению серого сегмента рынка, поскольку часть клиентов вернется в зону ru, где безопасность выплат игроков законодательно гарантирована. Полагаю, что нововведение послужит серьезным катализатором отрасли и сможет увеличить прибыль в рамках 15–20% за год»,— надеется участник рынка.

Паруйр Шахбазян считает резонным и дальше упрощать процедуры идентификации игрока. «Зарубежные букмекеры не запрашивают документы в самом начале. Они допускают пополнение счета сразу после заполнения формы регистрации»,— отметил он.

Людмила Алексеева