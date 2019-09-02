Кипр досрочно погасил выданный Россией кредит

Власти Кипра решили погасить взятый у России заем досрочно, Южная Никосия вернула €1,58 млрд. «Российский кредит на сумму €1,58 млрд был полностью погашен накануне. Кипр теперь может легко выделять средства на свои нужды на международных рынках»,— сообщил в Twitter министр финансов страны Харрис Георгиадес.

Кипр договорился с Россией о выдаче кредита в 2011 году. Общий размер займа составил €2,5 млрд. В начале 2013 года Кипр также получил €10 млрд от европейских партнеров и Международного валютного фонда.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на собственное исследование финансовых и экспортных кредитов РФ, Кипр занимал четвертую строчку в списке зарубежных стран—должников с кредитом $1,8 млрд (€1,63 млрд по курсу ЦБ на понедельник, 2 сентября).

На первом месте списка должников находится Венесуэла с $3,5 млрд. В первую тройку также входят Куба ($3,2 млрд) и Бангладеш ($2 млрд).