Крупнейший в России троллейбусный завод на две недели продлил режим простоя

Крупнейший в России производитель троллейбусов — завод «Тролза», расположенный в Саратовской области, продлил режим простоя на две недели, до 16 сентября. Об этом “Ъ” сообщила глава профсоюзной организации предприятия Людмила Букина.

По словам госпожи Букиной, режим простоя касается только части сотрудников предприятия. По информации министерства занятости, труда и миграции Саратовской области, завод должен был начать работать в полную силу 31 августа, но этого не произошло.

ЗАО «Тролза» простаивает с января нынешнего года, когда произошло резкое падение заказов. На прошлой неделе банк «Россия» подал заявление о банкротстве общества из-за долга в размере 189 млн руб. Сложности работы завода усугубились с задержанием генерального директора предприятия Ивана Котвицкого, которого подозревают в даче взятки в 2 млн руб. сотруднику налоговой инспекции. Новый генеральный директор Сергей Ключарев нацелен на выведение завода из кризиса.

О деле читайте в материале “Ъ” «Троллейбусы споткнулись о налоги»

Сергей Петунин, Саратов