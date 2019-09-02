Рейс из Пулково в Анталью снова задержан

Рейс FV5863 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из Петербурга в турецкую Анталью в 17:30 понедельника, 2 сентября, будет задержан до 23:50. Об этом сообщает онлайн-табло Пулково.

По данным «Фонтанки.ру» со ссылкой на компанию-перевозчика, время вылета скорректировано из-за ожидания прибытия самолета из предыдущего рейса.

Отметим, что в этот день также на несколько часов задержали рейс в Петербург из Сочи. Причиной стало опоздание борта из Пулково.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце июля вышеупомянутый рейс FV5863 Санкт-Петербург – Анталья отправился из Пулково почти с восьмичасовой задержкой из-за возникших технических причин. По факту произошедшего была инициирована проверка транспортной прокуратуры.